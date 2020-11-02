Москва, , 10:30 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритеты работы Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского Собрания народных представителей КНР на ближайшие два года, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Приоритет на ближайшие два года — научно-техническое и инновационное взаимодействие. Нам необходимо в рамках парламентского измерения создать правовые условия для дальнейшего расширения сотрудничества в сфере биомедицинских технологий. Было бы правильно обмениваться опытом правового регулирования цифровой экономики, технологий искусственного интеллекта, защиты персональных данных», — заявил Володин.

Особенно важно законодательно обеспечить решение вопросов информационной безопасности, противодействия попыткам «цветных революций», иностранного вмешательства во внутренние дела наших стран, подчеркнул спикер Госдумы.

Межпарламентская комиссия по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей позволяет сделать взаимодействие более эффективным, отметил он.

Володин считает необходимым наладить предметное взаимодействие профильных комитетов, чтобы вопросы, которые обсуждаются в рамках Межпарламентской комиссии, решались в конкретной, практической плоскости.

Динамику развития отношений между нашими странами задают президент России Владимир Владимирович Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, отметил спикер Госдумы. Под их руководством Россия и Китай выработали модель взаимоотношений между государствами, основанную на доверии и взаимопонимании.

«Формат двусторонней Межпарламентской комиссии доказал свою востребованность и является важной составляющей российско-китайского стратегического всеобъемлющего партнерства. Темы, которые мы поднимали на пятом заседании комиссии в прошлом году в Москве, по-прежнему актуальны», — заявил Володин.

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