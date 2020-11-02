Степанакерт, , 10:36 — REGNUM В ходе военных действий в ночь на 2 ноября подразделения армии обороны Нагорно-Карабахской республики уничтожили танк и колонны техники ВС Азербайджана. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба армии обороны НКР.

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Уточняется, что в ночь на 2 ноября на линии соприкосновения боевые действия происходили с разной интенсивностью.

«Колонны противника на некоторых направлениях были обнаружены и уничтожены частями Армии обороны», — указывается в сообщении и добавляется, что азербайджанская сторона продолжала вести ракетные обстрелы населенных пунктов.

«На юго-восточном направлении противник пытался приблизить бронетехнику к линии фронта. В результате действий частей Армии обороны один танк противника был поврежден, остальные были отозваны», — также говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, что на данный момент оперативно-тактическая обстановка «находится под контролем Армии обороны».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в минобороны Азербайджана сообщили, что позиции азербайджанских ВС были обстреляны в ночь на 2 ноября с армянской стороны.