Тбилиси, , 10:32 — REGNUM В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) прокомментировали случаи, когда в протоколах голосования на выборах в парламент страны количество учтенных голосов не совпадало с числом проголосовавших граждан. Заявление 1 ноября было опубликовано на сайте Центризбиркома.

После того, как проходившие 31 октября выборы завершились, сторонники оппозиции начали в соцсети распространять копии протоколов голосования, где общее число проголосовавших было меньше, чем количество голосов, отданных за правящую партию «Грузинская мечта».

Как сообщили в ЦИК, в ряде случаев избиратели пришли на избирательные участки не по своему месту регистрации, поэтому могли проголосовать за какую-либо партию, но не за кандидата в депутаты по мажоритарному округу. Кроме того, как отметили в Центризбиркоме, были и ошибки, но их исправят в соответствии с законодательством.

«Если в сводном протоколе при заполнении допущена ошибка, то для исправления в итоговом протоколе соответствующих данных немедленно ставится отметка «исправлено». Избирательная комиссия составляет акт об устранении ошибки, в котором указывается внесенное изменение, а также дата и время», — говорится в сообщении ЦИК.

В нем также выражается сожаление, что те, кто распространяет копии протоколов с ошибками, не выкладывают копии актов об их исправлении.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. В Тбилиси проходят акции протеста.

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