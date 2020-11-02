Москва, , 10:24 — REGNUM Китай заинтересован в обмене опытом с Россией в сфере защиты национальных интересов и суверенитета. Об этом 2 ноября заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Китая Ли Чжаньшу на VI заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Всекитайского Собрания народных представителей КНР.

Полиция Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы заинтересованы в обмене опытом в сфере правового реагирования и противостоянии торговой гегемонии, экстерриториальному применению санкций и провокациям цветных революций», — заявил Чжаньшу.

«Наращивать взаимодействие против внешнего вмешательства в защиту нашего суверенитета, безопасности и интересов развития», — указал он.

России и Китаю необходимо продолжать развивать сотрудничество в рамках ШОС и БРИКС и других международных организаций, продолжил он.

«Законодательные органы Китая и России обязаны твёрдо защищать международную систему под эгидой ООН. Твёрдо защищать миропорядок, основанный на международном праве. Твёрдо защищать главенствующую роль ООН в международных делах», — указал Чжаньшу.

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