Улан-Удэ, , 10:24 — REGNUM Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова предложила уполномоченному по защите прав предпринимателей Чингису Матхееву занять своё место. Неожиданное заявление прозвучало в ходе дискуссии на странице омбудсмена в «Фейсбуке», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Матхеев после общения с представителями бизнеса раскритиковал ведомство Кочетовой из-за задержки по информированию предпринимателей об отмене ЕНВД.

«23 октября, за два месяца до отмены ЕНВД, предпринимательское сообщество не знает о планах Минэка по решению данной проблемы, хотя вопрос обсуждался ровно год назад, когда мы обратились с инициативой о снижении ставки по УСН для аптек и обувщиков», — отметил он.

На это отреагировала министр, предложив сделать некий «change». Уполномоченный переспросил, что за «change» имеется в виду.

«Прямой change глубокоуважаемый Чингис Сергеевич! Велком на мое место! И я просто уверена, что вот только тогда бездействие Минэка прекратится», — повторила Екатерина Кочетова.

На что Чингис Матхеев напомнил, что обе их должности назначаются главой при согласовании с Народным Хуралом. Поэтому ни Кочетова, ни Матхеев не имеют права распоряжаться местами по своему усмотрению. На этом омбудсмен предложил прекратить обсуждение.

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