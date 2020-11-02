Сеул, , 10:24 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали снижение уровня поддержки политики главы государства и правящей Демократической партии «Тобуро». Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 октября среди 2536 человек, за неделю уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина сократился на 0,7%, до 44,9%.

Не одобряют деятельности главы государства 50,9% респондентов, что на 1,3% больше, чем неделю назад. От ответа воздержались 4,2% опрошенных.

Уровень поддержки Демократической партии «Тобуро» сократился на 0,3%, до 34,8%, а партии оппозиции Сила народа, напротив, вырос на 1,6%, до 28,9%.