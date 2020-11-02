Москва, , 10:20 — REGNUM Экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден подал заявление на получение гражданства России. Об этом Сноуден написал в своем Twitter.

«В эту эру пандемии и закрытых границ мы подали заявления на получение двойного гражданства России и США», — написал Сноуден, добавив, что после многолетней разлуки с родителями они с женой поняли, что не хотят быть отдельно от сына.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден передал СМИ ряд секретных материалов, проливших свет на масштабы слежки, которую ведут Агентство национальной безопасности США и его британский аналог — Центр правительственной связи.

Сноуден успел покинуть Соединённые Штаты и через Гонконг добрался до России, где ему позднее были предоставлены временное убежище и вид на жительство. В 2014 году ему предоставили трёхлетний вид на жительство, который в 2017 году был продлён на такой же срок.

Сам Сноуден ранее заявлял, что свыкся с мыслью о том, что ему уже никогда не удастся вернуться в США. Он сравнил свою жизнь в России со ссылкой.

Читайте подробнее: Сноуден сравнил свою жизнь в России со ссылкой

Читайте развитие сюжета: У РФ нет причин отказывать Эдварду Сноудену в гражданстве – политолог