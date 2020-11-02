Стокгольм, , 10:23 — REGNUM IT-гигант Huawei по-прежнему пытается дистанцироваться от правительства КНР и Коммунистической партии, отрицая обвинения в слежке за своими пользователями. Однако в ходе приватного разговора двух руководителей Huawei, курирующих скандинавское направление, выяснилось, что контроль и наблюдение за гражданами со стороны китайской компании вовсе не возбраняются. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Генеральный директор интернет-провайдера Bahnhof Йон Карлунг с недоверием воспринимает попытки Huawei закрепиться на шведском рынке. Готовясь к своей встречи с двумя руководителями компании в Скандинавии, Карлунг взял с собой сотрудника шведской телевещательной организации SVT, который записал приватный разговор на скрытую камеру.

Сам журналист был представлен как «коллега» Карлунга. Имена их собеседников не раскрываются. При публикации записи скрытой съемки голоса намерено искажены.

«К чему такие меры слежки? Это разве хорошо?», — спросил Карлунг.

«Это хорошо. С точки зрения рядовых граждан, это хорошо. Если ты замешан в чем-то плохом, значит, ты знаешь, что за тобой следят», — ответил один из менеджеров Huawei.

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