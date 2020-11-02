Баку, , 10:19 — REGNUM Позиции ВС Азербайджана были обстреляны в ночь на 2 ноября с армянской стороны. Об этом 2 ноября сообщает азербайджанское министерство обороны.

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«В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана», — говорится в сообщении.

Также заявляется, что ВС Армении обстреляли позиции подразделений азербайджанской армии с использованием минометов и стрелкового оружия.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в оборонном ведомстве Азербайджана сообщили, что в данный момент села на территории Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана обстреливаются со стороны ВС Армении.