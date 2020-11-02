Москва, , 10:16 — REGNUM Если на предстоящих выборах президента США победит американский политик Джо Байден, то политика санкционного давления на Российскую Федерацию, несомненно, продолжится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Если говорить о санкционной политике, то большую часть санкций на нашу страну налагали именно правительства, которые возглавлялись представителями Демократической партии, — отметил Вассерман. — Более того, львиная доля санкций наложенных на РФ при Трампе была введена фактически по настоянию демократов. Да, в этом участвовали и республиканские политики, но основная масса сторонников санкций против России — это именно демократы. Поэтому если победит Байден, то политика санкционного давления на Российскую Федерацию, несомненно, продолжится. А если победит Трамп, но большинство в нижней палате останется за демократами, то санкции тоже будут, но в несколько меньшем количестве».

Кроме того, Вассерман подчеркнул, что если республиканцы сумеют добиться большинства и в палате представителей, то новых санкций против РФ вводить не будут, хотя «старые с нас все равно никто не снимет».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что ряд лиц из окружения действующего президента США Дональда Трампа начали проработку процедуры передачи власти в случае победы на президентских выборах кандидата от демократов Джозефа Байдена.

Читайте ранее в этом сюжете: Ряд лиц из окружения Трампа подготовились к передаче власти Байдену