Степанакерт, , 10:15 — REGNUM Информацию об ударе ВВС Азербайджана по картежу президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна опроверг пресс-секретарь главы республики Ваграм Погосян.

Снимок Скриншот Facebook David Ghahramanyan

Кроме того, ночью 2 ноября фотограф Давид Гахраманян опубликовал на своей странице в Facebook снимок с президентом. Гахраманян написал, что фото сделано за час до публикации — примерно в 2:00 мск.

«Как видите настроение хорошее и воинское», — написал фотограф.

Ранее некоторые азербайджанские СМИ сообщили, что ВВС Азербайджана могли нанести удар по кортежу президента Нагорного Карабаха Араика Арутюняна. Официального подтверждения этого сообщения не поступало.