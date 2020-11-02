Джакарта, , 09:59 — REGNUM Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно заявил, что дипломатические отношения между Индонезией и Соединенными Штатами не пострадают, если на президентских выборах в США победит Джо Байден, сообщает CNN Indonesia.

«Двусторонние отношения между Индонезией и Соединенными Штатами не определяются исключительно Демократической или Республиканской партией», — заявил шестой президент Индонезии.

По словам Сусило Бамбанг Юдойоно, в преддверии президентских выборов в США ситуация в стране накаляется. Помимо растущего числа случаев заражения коронавирусом в США, сообщество разделено на лагерь Трампа и лагерь Байдена.

Каждый раз при посещении США, продолжил Сусило Бамбанг Юдойоно, в Индонезии всегда запланированы встречи с обеими оппозиционными партиями и правительством.

«Что касается двусторонних отношений, внешняя политика оппозиции и правительства по отношению к Индонезии в основном одинакова», — заявил экс-президент Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов официально приняли решение о расширении действия всеобщей системы преференций, таможенных льгот для Индонезии.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.

Подробнее в материале: США расширяют действия системы таможенных льгот для Индонезии

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