Киев, , 09:59 — REGNUM Сокращение числа депутатов Верховной рады Украины не будет иметь негативных последствий. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков 1 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».

"Я знаю, что есть разные позиции в парламенте: кто-то поддерживает, кто-то против. Лично я считаю: даже если [число депутатов] будет уменьшено до 300, это даст всё равно возможность нормально работать», — рассказал Разумков.

По его словам, инициатива по уменьшению числа депутатов Верховной рады связана с депопуляцией Украины.

«450 депутатов было в 1991 году, сегодня население Украины уменьшилось. Поэтому если сделать перепись и оставить такое же количество избирателей на одного народного депутата, то выйдем плюс-минус на показатель 300 депутатов», — отметил спикер.

Напомним, вопрос об уменьшении численности депутатов Рады был задан избирателям в рамках опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.

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