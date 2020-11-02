Киев, 2 ноября 2020, 09:59 — REGNUM Сокращение числа депутатов Верховной рады Украины не будет иметь негативных последствий. Об этом заявил спикер Рады Дмитрий Разумков 1 ноября в интервью информационному агентству «Укринформ».
По его словам, инициатива по уменьшению числа депутатов Верховной рады связана с депопуляцией Украины.
Напомним, вопрос об уменьшении численности депутатов Рады был задан избирателям в рамках опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским.
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