2 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 26 октября – 1 ноября 2020 года стали: папа Франциск вновь призвал к миру на Кавказе; Франция глубоко потрясена нападением на собор Нотр-Дам в Ницце; между Парижем и Анкарой нарастает напряженность; Турция к чему-то готовится в Сирии; Юго-Восточная Азия надеется на победу Байдена; состоялась встреча митрополита Илариона и архиепископа Джованни д’Аниелло; католики России об абортах.

Станислав Стремидловский, , 09:56 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск вновь призвал к миру на Кавказе, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик призвал «не забывать о том, что происходит в Нагорном Карабахе, где вооруженные столкновения периодически прерываются хрупкими перемириями». Он осудил рост числа жертв, разрушение домов, инфраструктуры и мест отправления культа, отметив, что гражданское население все чаще подвергается атакам. Франциск призвал воюющие стороны как можно скорее остановить кровопролитие, не пытаться решить спор насилием, а «вступить в искренние переговоры с помощью международного сообщества».

В ходе нападения на кафедральный собор Ниццы утром 29 октября погибли три человека, один из которых был обезглавлен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что речь идет о террористическом акте. В телеграмме на имя епископа Ниццы Андре Марсо папа Франциск выразил соболезнования. Папа просит об утешении для родных и вверяет жертв теракта милосердию Господа. Решительно осуждая подобные акты насилия, понтифик заверил в своей близости католиков и весь народ Франции, призывая его к единству. Глава Конференции католического епископата Франции монсеньор Эрик де Мулен-Бофор выразил соболезнования епархии Ниццы и ее пастырю: «Молюсь особым образом о жителях епархии Ниццы и о ее епископе монсеньоре Марсо. Да сумеют они сохранить твердость в этом испытании и поддержать тех, кто страдает во плоти».

Франция глубоко потрясена нападением на собор Нотр-Дам в Ницце, сообщает L'Osservatore Romano (Ватикан). В очередной раз атака была совершена против католической общины. Президент Франции Эммануэль Макрон имел телефонный разговор с папой Франциском. Французская полиция арестовала третьего человека в связи с нападением. Это опровергают версию убийцы, который утверждал, что действовал в одиночку. Тем временем прокуратура Туниса начала расследование по делу террористической группировки «Аль-Махди на юге Туниса», взявшей на себя ответственность за нападение на собор. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал всех сограждан, живущих за границей, проявлять максимальную осторожность.

Отец Жан-Луи Джордан с тревогой и гневом отреагировал на убийцу с ножом, который напал на кафедральный собор Ниццы, информирует Kath.net (Линц, Австрия). Священник отметил, что публикации карикатур на пророка Мухаммеда, вызывающие резкую реакцию со стороны исламистов, создали во Франции ситуацию, похожую на войну. За карикатуры нападают на церкви, хотя они не имеют к этому никакого отношения. Если не появится серьезного отношения к инцидентам, сказал отец Жан-Луи, он ожидает новых проблем для Франции.

Французские власти пытаются яростно отрицать католические корни своей страны, однако джихадисты с этим не согласны, пишет National Catholic Register (Айрондэйл, США). «История показала, что христианам легче жить в мире со своими мусульманскими соседями, когда христиане составляют большинство и имеют сильную и твердую веру, — заявил изданию священник епархии Ниццы отец Стефан Дрийон. — Когда христиане слабы, дух завоевания, продиктованный Кораном, возвращается». Осуждая неспособность светской власти справиться с растущим исламизмом во Франции, отец Стефан обвинил также современные западные общества в неспособности предложить модель, способную помочь молодым мусульманам ассимилироваться в стране, в которой они живут. По его словам, искоренение Бога из всех сфер в сочетании с растущим релятивизмом неизбежно создает вакуум в сознании людей, у которых присутствует естественное и внутреннее религиозное устремление. «Что может предложить сегодня молодой мусульманке французский секуляризм и нигилизм, кроме абортов, таблеток, наркотиков, феминизма, игр, хобби и изоляции, где людям платят за то, что они не работают?» — задался вопросом священник.

Между Парижем и Анкарой нарастает напряженность, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). С резкой по тону и сухой по содержанию резолюцией от имени французских имамов выступил имам Осин Друиш. Он осуждает эскалацию напряженности между Францией и Турцией, подчеркивая, что столкновения «не приносят никакой пользы Франции или будущему мусульман» в стране и в Европе. «Мы, имамы Франции, говорим, что никто, даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, не может говорить от нашего имени», — заявил Друиш. Его слова прозвучали в контексте резкой напряженности между Анкарой и Парижем, вызванной убийством французского учителя истории Сэмюэля Пати исламистом в ответ на показ на уроке карикатур журнала Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с позиций свободы мысли, его турецкий коллега позиционирует себя защитником ценностей и святости ислама.

Профессор Альберто Меллони в интервью L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) называет кощунственными слова Эрдогана, который приравнял «исламофобию в Европе» к Холокосту. По мнению профессора, мусульманское сообщество переживает период, когда различные силы пытаются навязать ему свое восприятие ислама как единственно верное. Делают они такое не потому, что их волнует вера, они рассчитывают извлечь политические выгоды. Такие амбиции, говорит Меллони, присутствуют у «ваххабитского мира», с одной стороны, и «у турок», с другой. Но, отмечает профессор, «я не думаю, что у турецкого президента есть много духовных последователей в европейском исламе». Хотя ясно и другое: когда на полу разлит бензин, даже малая искра может вызвать пожар.

Terrasanta.net (Милан, Италия) анализирует «новые сюрпризы на военном фронте в Северной Сирии». А там происходит что-то странное. В течение года Турция усиливала свое военное присутствие в этом регионе. Результат: 140 застав, оснащенных бронетехникой, танками, пушками и зенитными орудиями. Анкара укрепила восемь наблюдательных пунктов в районе автомагистрали M4, которые находятся под ее контролем, хотя и окружены сирийскими войсками. Но в последнее время турки начали покидать свои укрепления. Отступление? Трудно сказать однозначно, поскольку парламент Турции в ответ на запрос Эрдогана продлил мандат на проведение военных операций за пределами страны еще на один год. И остается рабочим турецкий проект создания «пояса безопасности» на сирийской территории, вдоль всей границы между Сирией и Турцией, чтобы нейтрализовать то, что Анкара называет «курдским терроризмом». По некоторым данным, отступление турок было вызвано давлением со стороны Кремля, вызванного тем, что российскому президенту Владимиру Путину не нравится прибытие на Кавказ через Азербайджан, находящийся в состоянии войны с Арменией, джихадистов из Идлиба, которых использует Эрдоган. Для издания на сегодня это лучшая гипотеза. Потому что другая — гораздо более страшная: Турция ожидает столкновения с армией сирийского президента Башара Асада и поэтому уходит со слабых позиций, чтобы занять более прочные.

Государственный секретарь США Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) самой серьезной угрозой религиозной свободе в мире, передает Catholic News Agency (Инглвуд, США). Об этом он заявил во время визита в Индонезию. Помпео сказал, что недавно призвал Ватикан поддержать свободу вероисповедания в Китае и других странах. Теперь он попросил лидеров преимущественно мусульманской Индонезии сделать то же самое. «Я знаю, что КПК пыталась убедить индонезийцев закрыть глаза на мучения, которые переживает ваши собратья-мусульмане», — заявил Помпео.

Юго-Восточная Азия выиграет, если Джо Байден победит на выборах в США, считает UCA News (Гонконг, Китай). Четыре года администрации президента США Дональда Трампа испортили отношения США с Юго-Восточной Азией, чьи интересы он в значительной степени игнорировал, открыв торговую войну с Китаем, чтобы угодить своим белым избирателям. Трамп загнал лидеров АСЕАН в угол, заставив их выбирать между Вашингтоном и Пекином. Глава аналитического центра Future Forum (Камбоджа) Оу Вирак, поскольку американский президент очень непредсказуем, может случиться все, что угодно. Например, США могут устроить конфликт в регионе против Китая, за что будет расплачиваться Камбоджа, которая находится в орбите Пекина. «Если Трамп снова победит, США будет трудно завоевать уважение среди азиатских стран», — считает Камарулнизам Абдулла, профессор Университета Утара в Малайзии. Победа Байдена может быть хорошей новостью для региона, отмечает Вирак. Эксперты полагают, что США продолжат конкуренцию с Китаем, однако администрация Байдена будет проводить более последовательную внешнюю политику в отношении Юго-Восточной Азии, которая окажется привлекательной для лидеров АСЕАН.

29 октября в отделе внешних церковных связей Московского патриархата председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Иларион встретился с прибывшим в Москву новым апостольским нунцием в России архиепископом Джованни д’Аниелло, информирует Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). Глава ОВЦС тепло приветствовал гостя в стенах синодального учреждения, ответственного за внешние контакты Русской православной церкви. Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает Служба коммуникации ОВЦС. В завершение встречи митрополит Иларион вручил собеседнику памятный подарок и пожелал успехов на новом дипломатическом поприще.

Российские католики объединятся в молитве в 100-летие легализации абортов в РСФСР, рассказывает Рускатолик.рф (Москва, Россия). Служительницы и участницы реколлекций «Виноградник Рахили» направили Конференции католического епископата России письмо с просьбой совершить 18 ноября 2020 года покаянные богослужения в российских католических приходах и общинах. «Это был первый в истории человечества случай, когда убийство нерожденного ребенка в лоне матери объявлялось способом «охраны здоровья женщин и интересов расы», — говорится в письме. Его авторы отмечают страшные последствия легализации абортов, которые «по числу жертв превышают последствия прошедших мировых войн», и призывают российских католических иерархов привлечь внимание к данной проблеме в эту печальную годовщину: «Мы просим вас сделать так, чтобы эта трагическая дата — 100-летие легализации абортов, не оказалась забытой Католической церковью в России. Мы должны принести покаяние за то, что это зло было выпущено на волю… И покаянные богослужения в этот день, 18 ноября, проведенные во всех католических приходах России, кажутся нам достойным способом покаяния и поминовения». Конференция поддержала эту инициативу, пообещав призвать священников «усиленно молиться о защите жизни 18 ноября или в какие-то дни до или после, а также говорить в проповедях о том, почему аборт — это грех», разъяснил отец Штефан Липке.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».