Исламабад, , 09:51 — REGNUM Пакистан планирует использовать китайскую модель развития, так как она продемонстрировала свою эффективность. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан в интервью немецкому изданию Der Spiegel.

Он отметил, что за 40 лет Китай сумел вывести из нищеты 700 млн человек. «Это модель, которой я хочу подражать в Пакистане», — сказал пакистанский премьер. Несмотря на отсутствие избирательной системы, к власти приходят самые талантливые люди, сказал Имран Хан.

«Коммунистическая партия просеивает все таланты и поднимает их на вершину», — добавил премьер-министр. Он также отметил эффективные меры борьбы с коррупцией в Китае.

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