Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM Губернатор Петербурга Александр Беглов похвалил бюджет города на 2021 год, который составили в Смольном, так как считает его «честным и прозрачным». Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

"Не скрою, в этот раз формировать бюджет было очень непросто. В этом году мы столкнулись с беспрецедентно сложной ситуацией из-за пандемии. Она внесла свои коррективы во все сферы нашей жизни и потребовала значительных сверхплановых расходов», — заявил Беглов.

Как сообщало ИА REGNUM, Заксобрание Петербурга на минувшей неделе приняло бюджет в первом чтении.

Читайте также: Депутаты Петербурга поддержали проект бюджета на 2021 год

Губернатор обратил внимание на то, что 8 млрд рублей будет направлено на льготное питание, свыше 45 млрд — на прямые денежные социальные выплаты 2 млн горожан, на четверть увеличатся расходы на пенсионеров, 32 млрд рублей пойдут на строительство и выкуп детсадов, школ и поликлиник, на 9 млрд рублей поднимется финансирование образования, в бюджет включены стимулирующие выплаты врачам и деньги на новое оборудование. Кроме того, Беглов указал, что город продолжит финансировать крупные инфраструктурные проекты и поддерживать бизнес.

«Хочу отметить, что в этом году в работе над бюджетом было больше взаимопонимания со стороны большинства депутатов», — сказал Беглов.

Действительно, большинство парламентариев из «Единой России», как обычно, проголосовали за этот проект бюджета, однако среди оппозиционеров нашлось достаточно критиков документа. Так, руководитель фракции «Партии Роста» Оксана Дмитриева указала, что не нашла там никакой реальной поддержки малого бизнеса.

«Малый бизнес отличился. Пять различных организаций, пять! «Фонд поддержки малого бизнеса», «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса», Центр поддержки малого бизнеса, Центр малого бизнеса и Центр экспортно ориентированных производств. На все на это 483 млн рублей. Естественно, на реальную поддержку не хватает. Хватает только на финансирование всех этих многочисленных структур», — заявила она. Ей также кажется странным выделять миллионы рублей на «событийный туризм» во время пандемии, а также финансировать частный трамвай «Чижик» на 20% от всех расходов на «Горэлектротранс».

Читайте также: Депутат просит поделиться нефтегазовыми доходами с регионами из-за пандемии

«Яблочника» Бориса Вишневского возмутили траты в 45 млн рублей на пляжный футбол, 20 млн рублей — ФК «Зенит» и 13 млн рублей — ХК «СКА», а выделение 5 млрд рублей концессионеру на строительство «СКА Арены» на месте снесенного СКК «Петербургский» депутат назвал «безумием», учитывая обстоятельства.

Читайте также: В Петербурге могут вновь увеличить взносы на капремонт

Коммунистка Ольга Ходунова обратила внимание на существенное сокращение программы по расселению коммуналок, которые такими темпами придется расселять еще 117 лет, на сокращение на 10 млрд рублей расходов по госпрограмме обеспечения нуждающихся доступным жильем, а также программы «Молодежи — доступное жилье». Недопустимым депутаты считают отказ Смольного от финансирования капремонта жилых домов за счет казны.

Читайте также: «Коммуналки расселим за 117 лет»: в Петербурге сократили расходы на жильё

«Впереди еще два чтения. Уверен, что в результате мы получим честный и прозрачный бюджет для сложных времен, который поможет восстановить экономику и поддержать жителей», — заявил Александр Беглов.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербург ждет рост экономики на 2-3%