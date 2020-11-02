Страсбург, Франция, , 09:52 — REGNUM Группа из четырех депутатов Европарламента поздравила Грузию с успехами в проведении парламентских выборов. Заявление было 1 ноября опубликовано на сайте законодательного органа Евросоюза.

«Несмотря на сложный эпидемиологический контекст, мы хотели бы поздравить ключевого партнера Евросоюза Грузию с успешной организацией парламентских выборов», — говорится в обращении евродепутатов.

Они отметили, что во время выборного периода и в день голосования были случаи давления на избирателей и использование административного аппарата, но в целом считают прошедшие выборы свободными и конкурентными.

«Кандидаты могли свободно проводить кампанию, что давало избирателям настоящий выбор между различными платформами. Уровень заинтересованности и вовлеченности представителей гражданского общества также является положительной чертой этих выборов», — заявили представители Европарламента.

Они также призвали стороны сохранять спокойствие и отметили, что в ЕС будут следить за развитием событий в Грузии. Письмо подписали Дэвид Макаллистер, Марина Кальюранд, Свен Миксер и Виола фон Крамон-Таубадель.

Стоит отметить, что аналогичным образом выборы в Грузии прокомментировали в посольстве США в Тбилиси. Там также отметили, что, несмотря на имеющиеся нарушения, в целом выборы в парламент страны были свободными.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии при голосовании по партийным спискам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. В Тбилиси проходят акции протеста.

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