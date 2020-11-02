Вашингтон, , 09:55 — REGNUM Сразу пять митингов перед своими сторонниками в штатах Айова, Джорджия, Мичиган, Северная Каролина и Флорида провел 1 ноября действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом 1 ноября сообщил телеканал Fox News.

«Проведя 31 октября четыре митинга в Пенсильвании, Трамп (1 ноября — ред.) проводит кампанию в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде», — говорится в сообщении.

Трамп начал с штата Мичиган, где во время его митинга шел снег, и затем перемещался на самолете на юг США. В то же время, если на митинге в Мичигане действующий президент США был одет в легкое черное пальто и жаловался на холод, то во Флориде он вышел к своим сторонникам в пиджаке.

Также, как следует из графика Трампа, который распространил Белый дом, на 2 ноября у нынешнего президента страны тоже намечено пять митингов штатах Северная Каролина, Пенсильвания, Мичиган, где он выступит два раза, и Висконсин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что информация ряда СМИ о том, что он якобы планирует объявить о своей победе на выборах главы государства, не дожидаясь окончания подсчета голосов, является ложью.