Бишкек, , 09:42 — REGNUM Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров обсудил с послом Китая Ду Дэвэнь вопросы, касающиеся обеспечения безопасности китайских компаний и предприятий, осуществляющих деятельность в нашей стране.

Жапаров заверил главу дипломатической миссии, что китайские инвесторы могут чувствовать себя в безопасности.

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Говоря о возобновлении полноценного режима работы контрольно-пропускных пунктов «Торугарт» и «Иркештам» на киргизско-китайской границе, посол сообщила, что 6 ноября планируется рабочая встреча представителей госорганов двух стран для рассмотрения проблемных вопросов, связанных с действующим алгоритмом прохождения грузов.

«На фоне пандемии коронавируса странам приходится адаптироваться к новым условиям. Этот вопрос носит исключительно технический характер, так как карантинные требования очень высокие», — подчеркнула Ду Дэвэнь.

В свою очередь Жапаров поблагодарил власти КНР за ранее предоставленную Киргизии гуманитарную помощь, необходимую для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

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