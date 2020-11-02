Киев, , 09:31 — REGNUM На Украине проведут расследование в отношении лиц, которые якобы попытались уничтожить антикоррупционные органы страны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Financial Times.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы начинаем расследование против людей, которые действовали незаконно в личных интересах известных влиятельных финансовых групп и иностранных государств, чтобы уничтожить наши антикоррупционные органы», — сказал он.

Зеленский обрушился с критикой на Конституционный суд Украины (КСУ), заявив, что тот «потерял доверие и авторитет».

«Это «суд-кенгуру», и его руководитель находится под следствием за то, что он приобрёл в 2018 году недвижимость в «оккупированном» Россией Крыму, в полное нарушение украинского законодательства», — заявил президент Украины.

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По его словам, КСУ доверяют около 2% жителей Украины.

«Этих судей необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами», — считает Зеленский.

Он уверен, что отмена статьи, определяющей наказание за недостоверное декларирование, является посягательством на «достижения» так называемой «революции достоинства» 2014 года.

«Лидеры этой кампании хорошо известны: это коалиция доверенных лиц России и некоторых видных украинских олигархов, которые чувствуют угрозу в деятельности наших антикоррупционных институтов. Они выступают против интеграции в ЕС и НАТО, сотрудничества Украины с МВФ», — добавил президент Украины.

Зеленский рассказал, что обратился к правительству Украины с просьбой разработать программу судебной реформы, включающую в себя очищение судов. При этом он добавил, что не позволит «этим темным силам добиться успеха в своей попытке контрреволюции».

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году вследствие госпереворота на Украине, который Зеленский оценил как «революцию достоинства». Воссоединение с РФ поддержали жители полуострова на референдуме. Украина референдум не признала и продолжает заявлять об «оккупации Крыма».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский назвал действия Конституционного суда Украины проявлением «заговора» старых элит против Украины и её руководства.

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