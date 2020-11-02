Тбилиси, , 09:28 — REGNUM Глава наблюдательной делегации на выборах в парламент Грузии от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Тини Кокс критически отозвался о протестах оппозиционных партий, которые начались до объявления окончательных итогов голосования. Об этом сообщает агентство Report.

«Опротестование результатов в день выборов не является признаком зрелой демократии, — сказал Кокс журналистам. — Проведение демонстраций в день выборов и на следующий день не является лучшим признаком того, что вы уважаете решение своих избирателей, поскольку на выборы пришло довольно большое количество людей».

Представитель ПАСЕ призвал стороны прежде, чем обжаловать результаты выборов дожидаться их окончательных итогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Грузии прошли выборы в парламент. При голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%. Партия «Единое национальное движение» получила более 27%. На 14 мажоритарных округах кандидаты не набрали более 50% голосов, и там будет проходить второй тур.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. В Тбилиси проходят акции протеста.

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