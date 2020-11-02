Уфа, , 09:25 — REGNUM Назначить исполняющего обязанности мэра Уфы поручил глава Башкирии Радий Хабиров 2 ноября на оперативном совещании в правительстве региона.

Глава республики напомнил о кончине мэра Уфы Ульфата Мустафина, с котором простились 31 октября, и сообщил, что это является тяжелой утратой для города и республики, а для многих его уход является личной утратой.

Хабиров также отметил, что жизнь продолжается и нужно думать о городе. В связи с этим нужно провести консультацию с горсоветом Уфы, и пока не будет понятно, кто будет главой города, Совету или администрации нужно назначить исполняющего обязанности мэра столицы Башкирии. При этом нужно сделать так, чтобы работа не останавливалась, отметил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 29 октября после тяжелой болезни ушел из жизни мэр Уфы Ульфат Мустафин. Он 35 дней боролся с COVID-19 и пневмонией.

Читайте ранее в этом сюжете: В администрации президента Южной Кореи прошли кадровые перестановки