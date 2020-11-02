Джакарта, , 09:16 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство предоставляет помощь в виде продуктовых наборов индонезийским гражданам, пострадавшим от политики социальных ограничений в различных странах, сообщает CNN Indonesia.

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"Когда Малайзия ввела режим изоляции, индонезийские граждане, которые имели ежедневный доход и лишились средств к существованию, получили от правительства помощь и предметы первой необходимости. Нашим индонезийским гражданам за рубежом было предоставлено более 531 тысячи гуманитарных пакетов», — отметила глава МИД Индонезии.

По словам Ретно Марсуди, это число будет продолжать расти вместе с поступлением данных о гражданах Индонезии, пострадавших от пандемии за рубежом.

Известно, что коронавирус подтвердили у 1699 граждан Индонезии за рубежом, из них 154 человека скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, по количеству случаев заражения коронавирусом Индонезия занимает 19-е место в мире.