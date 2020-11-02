Москва, , 09:09 — REGNUM Бывший сотрудник Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден подал заявление на получение двойного гражданства Российской Федерации и Соединенных Штатов. Об этом 2 ноября Сноуден написал в своем Twitter.

По его словам, после многолетней разлуки с его родителями они с женой поняли, что не хотят быть отдельно от сына.

«Поэтому в эту эру пандемии и закрытых границ мы подали заявления на получение двойного гражданства России и США», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Эдвард Сноуден сообщил о методах электронной слежки американских спецслужб, включая нелегальное прослушивание переговоров лидеров зарубежных государств. Спасаясь от преследования со стороны властей Соединенных Штатов, им были направлены запросы на получение убежища к властям нескольких стран и также — в Россию, а 1 августа 2014 года Сноуден получил временный вид на жительство в РФ.

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