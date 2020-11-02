Баку, , 09:09 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев по телефону поздравил 1 ноября премьер-министра Грузии Георгия Гахарию с победой правящей партии «Грузинская мечта» на выборах в парламент страны. Об этом сообщает пресс-служба главы Азербайджана.

В пресс-службе отметили, что во время телефонного разговора стороны выразили удовлетворение тем, как развиваются «дружеские и братские» отношения между Баку и Тбилиси, основывающиеся на «стратегическом партнерстве». Также в беседе обсудили перспективу дальнейшего развития связей.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, правящая партия «Грузинская мечта» набрала более 48%. На втором месте партия «Единое национальное движение», которая получила более 27%.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. В Тбилиси проходят акции протеста.

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