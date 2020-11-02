Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что информация ряда СМИ о том, что он якобы планирует объявить о своей победе на выборах главы государства, не дожидаясь окончания подсчета голосов, является ложью.

«Я знаю, это были ложные сообщения», — сказал Трамп журналистам перед митингом в штате Северная Каролина, комментируя соответствующую информацию.

Напомним, ранее портал Axiosсо ссылкой на источники сообщил, что действующий глава Белого дома Дональд Трамп может объявить о своей победе на выборах президента США уже вечером 3 ноября, не дожидаясь подсчета всех голосов.

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Как сообщалоИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал устроить торжественный прием в Белом доме в случае переизбрания на второй срок. Ожидается, что в случае его победы в Белый дом позовут около 400 гостей.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября. Основными соперниками являются действующий президент-республиканец Дональд Трамп и его оппонент от демократов Джо Байден.

Явка на предварительных выборах в 2020 году уже превысила 58% от всей явки общенациональных выборов в 2016 году. Ожидается, что общая явка в текущем году может составить 138 млн.

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