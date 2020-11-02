Додома, , 08:59 — REGNUM Две основные оппозиционные партии Танзании потребовали проведения повторного голосования, назвав состоявшиеся в среду, 28 октября, президентские выборы «мошенническими». Об этом сообщает ВВС Swahili.

Представители партий «За демократию и прогресс» (CHADEMA) и «Альянс за демократические перемены» ACT-Wazalendo на совместной пресс-конференции в Дар-эс-Саламе также призвали к проведению всеобщих акций протеста с понедельника, 2 ноября.

Напомним, что действующий президент Танзании Джон Магуфули был объявлен победителем на выборах. По данным ЦИК, он набрал 84% голосов избирателей. Его ближайший конкурент оппозиционер Тунду Лиссу набрал 13% голосов. Он заявил в четверг, 29 октября, что прошедшее голосование «не было выборами ни по танзанийскому, ни по международному праву. Это была просто банда людей, которые просто решили злоупотребить государственным аппаратом, чтобы удержать власть».

Представители CHADEMA утверждают, что урны для голосования были подменены после того, как наблюдатели от партии не были допущены на избирательные участки.

«Сначала мы призываем к проведению новых выборов как можно скорее», — заявил председатель партии CHADEMA Фримен Мбове. «Мы призываем к продолжению мирных демонстраций по всей стране до тех пор, пока наши требования не будут удовлетворены», — добавил он.

Лидер ACT-Wazalendo Зитто Кабве заявил, что это решение было принято ради «будущего нашей страны».

"Мы не можем согласиться на возвращение к однопартийной системе», — добавил он.

Глава Национальной избирательной комиссии Семистокл Кайджаге заявил, что обвинения в фальсификации избирательных бюллетеней были необоснованными.

В делегации наблюдателей за выборами от Восточноафриканского сообщества заявили, что выборы были проведены в соответствии с установленными порядками, однако в посольстве США в Дар-эс-Саламе заявили, что «нарушения и подавляющее лидерство правящей партии вызывает серьезные сомнения в достоверности результатов… а также озабоченность по поводу приверженности правительства Танзании демократическим ценностям».

Магуфули является президентом с 2015 года, но его «Революционная партия» (ССМ) находится у власти с момента обретения страной независимости в 1961 году.

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