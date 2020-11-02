Баку, , 08:49 — REGNUM В данный момент села на территории Агдамского и Агджабединского районов Азербайджана обстреливаются со стороны ВС Армении. Об этом 2 ноября сообщает азербайджанское минобороны.

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"С 06:00 (05:00 мск) 2 ноября вооруженные силы Армении подвергают артиллерийскому обстрелу села Агдамского и Агджабединского районов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября министерство обороны Армении сообщило, что подразделения армии обороны Нагорного Карабаха смогли пленить ещё одного террориста — наёмника из Сирии, который воевал на стороне азербайджанских войск.