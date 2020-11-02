Додома, , 08:42 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта поздравил президента Танзании Джона Магуфули с переизбранием на второй срок, передает газета Mtanzania.

Президент Кении подчеркнул, что переизбрание Магуфули — «знак любви и доверия танзанийцев» своему президенту.

«От имени народа правительство Кении и я лично поздравляем нашего дорого друга Джона Помбе Магуфули и его «Революционную партию» (ССМ) с победой на прошедших выборах», — написал Кеньятта в телеграмме лидеру Танзании.

«В Кении рассчитывают, что вы продолжите править в интересах двух наших наций ради процветания Восточной Африки, ради мира, стабильности и развития Африканского континента», — добавил он.

Напомним, что президент Магуфули одержал победу на выборах, набрав 84% голосов избирателей. Его ближайший соперник, кандидат от оппозиции Тунду Лиссу, набрал 13% голосов.

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