Екатеринбург, 2 ноября 2020, 08:34 — REGNUM В аппарате Екатеринбургской гордумы выявлены заразившиеся коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба представительного органа.
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В связи с этим большая часть сотрудников переведена на дистанционный режим работы. А назначенные на 3 и 10 ноября заседания комиссий переносят на поздний срок.
«Благодарим за понимание, берегите себя», — говорится в официальном сообщении.
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