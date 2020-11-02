Сеул, , 08:39 — REGNUM 1 ноября глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин утвердил 12 новых заместителей министров. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента страны.

По их словам, новые назначения коснулись министерства труда, министерства здравоохранения и социального обеспечения, Службы государственных закупок, министерства торговли, промышленности и энергетики, Корейской метеорологической администрации, министерства земли, инфраструктуры и транспорта, Комиссии по финансовым услугам, министерства внутренних дел и безопасности, Национального пожарного агентства, министерства культуры, спорта и туризма и ряда других ведомств.

В администрации президента пояснили, что назначенные лица обладают достаточным потенциалом и пониманием политики правительства. Кадровые перестановки будут способствовать скорейшему достижению поставленных целей, формированию справедливого общества и реализации государственной политики.

Читайте развитие сюжета: Глава Башкирии поручил назначить исполняющего обязанности мэра Уфы