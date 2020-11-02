Додома, , 08:36 — REGNUM Экс-президент Бурунди и председатель делегации Восточноафриканского сообщества (ВАС) по наблюдению за выборами в Танзании Сильвестр Нтибантунганья заявил, что голосование прошло в соответствии с установленными нормами. Об этом сообщает ВВС Swahili.

По информации журналистов телерадиокомпании, делегацию ВАС представляли 89 человек, которые наблюдали за ходом голосования и подсчета голосов в избирательных округах по всей стране.

По данным наблюдателей, избирательные кампании кандидатов от различных партий велись без затруднений, а голосование не было омрачено «запугиванием избирателей».

«Представители некоторых политических партий жаловались на ход подготовки к выборам и оглашение результатов национальной избирательной комиссией. Делегация наблюдателей призывает представителей политических партий предъявлять свои претензии к результатам выборов в юридическом порядке», — заявил глава комиссии ВАС.

«Мы призываем представителей политических партий отдавать приоритет интересам граждан Танзании, в частности миру и безопасности, а также предотвращать любые угрозы общественному порядку», — добавил он.

Напомним, что победу на президентских выборах в Танзании одержал действующий президент Джон Магуфули. Он набрал 84% голосов, передает газета Mtanzania.

Представители делегации Избирательного института устойчивой демократии в Африке (EISA) отметили, что выборы в Танзании были омрачены задержаниями представителей оппозиции, блокировкой социальных сетей, а также беспорядками на острове Пемба, в ходе которых погибли по меньшей мере семь человек.

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