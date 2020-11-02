Джакарта, , 08:29 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прокомментировала распространение Соединенными Штатами всеобщей системы преференций (GSP) на Индонезию, сообщает Sindonews.

«Существует 3572 тарифные позиции, которые были классифицированы службой таможенного и пограничного контроля США и которые получили освобождение от импортных тарифов», — заявила глава МИД Индонезии в ходе пресс-конференции.

«3572 тарифные позиции охватывают промышленные товары, полуфабрикаты, продукты сельского хозяйства, рыболовства, а также сырьевые отрасли. Список товаров, подлежащих освобождению от тарифов, можно увидеть в согласованном тарифном плане США», — пояснила Ретно Марсуди.

«С расширением GSP есть надежда, что стоимость экспорта Индонезии вырастет», — отметила Ретно Марсуди.

Высокопоставленный индонезийский дипломат добавила, что предоставление таможенных льгот стало конкретной формой стратегического партнерства между Индонезией и США, которое не только принесло положительные выгоды Индонезии, но и принесло пользу американскому бизнесу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Соединенных Штатов официально приняло решение о расширении действия всеобщей системы преференций, таможенных льгот для Индонезии.

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