Тбилиси, , 08:31 — REGNUM Несмотря на множество замечаний в отношении того, как проходили парламентские выборы в Грузии, в целом можно сказать, что они были конкурентными и свободными. Данное заявление 1 ноября было опубликовано на сайте американского дипломатического представительства.

«Попытки повлиять на избирательный процесс с помощью запугивания и подкупа избирателей, нарушения тайны голосования, размывания границы между партийной и официальной деятельностью, а также насилия в отношении наблюдателей за выборами и журналистов не являются достаточными для того, чтобы признать выборы недействительными, но продолжают омрачать избирательный процесс в Грузии и являются неприемлемыми», — говорится в заявлении.

В посольстве поприветствовали высокую активность избирателей и призвали власти страны исправить выявленные недостатки на следующих выборах. Отмечается, что Вашингтон продолжит следить за тем, как будут продолжаться выборы в Грузии, и тем, как будут власти рассматривать жалобы.

Напомним, по результатам выборов в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%. Партия «Единое национальное движение» получила более 27%. Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги.

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