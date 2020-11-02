Кишинёв, , 08:15 — REGNUM В Молдавии после подсчёта 99% голосов на выборах главы государства лидирует бывший премьер-министр республики Майя Санду. Об этом свидетельствует данные ЦИК Молдавии.

Так, Санду набирает 35,87% голосов, действующий президент Игорь Додон — 32,80%.Для определения победителя в республике будет проведен второй тур.

Третье место занимает олигарх Ренато Усатый из «Нашей партии», он набрал 16,96% голосов. Далее идёт кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова (6,53%), другие кандидаты не набрали 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России Усатый обвиняется в выводе из страны через молдавский банк BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей. Средства с российских банков списывались на основе подложных решений судов Молдавии в пользу юридических лиц в Молдавии, после чего перенаправлялись на счета клиентов ОПГ. Летом 2020 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Усатого.

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