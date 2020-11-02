Джакарта, , 08:06 — REGNUM Правительство Соединенных Штатов официально приняло решение о расширении действия всеобщей системы преференций, таможенных льгот для Индонезии, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

По словам министра-координатора по морским делам и инвестициям Индонезии Лухута Бинсара Панджаитана, на фоне спада международной торговли из-за пандемии предоставление таможенных льгот поможет улучшить показатели экспорта Индонезии в США.

Между тем, по словам посла Индонезии в США Мухаммада Лутфи, расширение таможенных льгот, предоставленных Соединенными Штатами, свидетельствует о высокой уверенности правительства США в различных улучшениях внутреннего законодательства, проводимых правительством Индонезии с целью создания более благоприятного делового и инвестиционного климата в стране.

Высокая интенсивность сотрудничества в торговом секторе между двумя странами также является эффективным катализатором увеличения инвестиционных потоков между двумя сторонами, в том числе из США в Индонезию.

Всеобщая система преференций (GSP) — это торговая услуга в форме освобождения от пошлин на импорт, которые были предоставлены правительством США в одностороннем порядке развивающимся странам мира с 1974 года. Индонезия впервые получила её в 1980 году.

Согласно статистическим данным комиссии по международной торговле США, в 2019 году экспорт Индонезии с использованием GSP достиг $2,61 млрд. Эта цифра эквивалентна 13,1% от общего экспорта Индонезии в США, а именно $20,1 млрд.

До августа 2020 года стоимость индонезийского экспорта в США при условии GSP составляла $1,87 млрд, что на 10,6% больше, чем за тот же период предыдущего года.

Напомним, 29 октября 2020 года президент Индонезии Джоко Видодо встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Джакарте.

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