2 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Прошедшие на Украине местные выборы вызывают обоснованные сомнения относительно перспектив страны в условиях постулатов современной парламентской демократии. Это следует и из европейской оценки. Хотя будущее самих постулатов может быть тоже совсем не радужным. Это следует из событий в США.

Андрей Ганжа, , 07:37 — REGNUM Возможно, через несколько дней/месяцев все это будет уже неактуально и «олимп цивилизованного Запада» предложит миру жить новым образом ценностей электорального демократического процесса. В котором иконой стиля будет анонимное голосование по почте, игнорирование гражданства избирателей или вообще игнорирование волеизъявления отдельного избирателя посредством принципа «победившие в штате получают голоса всего штата». Хотя до этого нам придется просмотреть интереснейшую политическую игру в Соединенных Штатах: ведь не зря же Трамп усилил свои «трампы» (в переводе с английского «козырь»), проведя в состав Верховного суда США республиканку Эми Кони Барлетт. Верховный суд — это верхняя точка легитимации в Штатах, и в этой колоде у Дональда Фредовича теперь шесть trump cards против трех у демократов.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Но пока (повторяюсь — пока) мы живем в мире, где теоретически «один человек — один голос», и совершенно практически «побеждает тот, кто считает». Так вот, именно по поводу «считающих». Результаты местных выборов на Украине должны быть предъявлены 8 ноября. И с этого времени можно будет раскладывать региональные политические пасьянсы в стране на базе реальных результатов, а не по данным «параллельных подсчетов», которые, как девушки с пониженной социальной ответственностью, «идут туда, куда заплатили». Хотя и эти реальные подсчеты уже сейчас подвергаются вполне обоснованному сомнению. И не украинскими участниками, а целым иконостасом европейского политического контроля.

Таковым на поле электоральных событий в Европе является Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ), дислоцированное в Варшаве. По Хельсинкскому договору 1992 года Бюро должно «обеспечить полное уважение прав человека и основных свобод, действовать на основе законности, проводить в жизнь принципы демократии и… создавать, укреплять и защищать демократические институты, а также развивать принципы терпимого отношения в масштабах всего общества» (Declaration of the Helsinki Summit, IV, 2).

Уже 25 октября, в день выборов, «Ограниченная миссия БДИПЧ по наблюдению за выборами в Украине» обнародовала «Заявление о предварительных выводах и результатах». «Ограниченная миссия» — это 16 экспертов, со штаб-квартирой в киевской «Хайят Ридженси» и 66 долгосрочных наблюдателей, осуществляющих наблюдение по всей стране. В день голосования участники миссии посетили ограниченное количество избирательных участков в Киеве и в 21 из 24 областей страны. «Миссионеры» не осуществляли «систематического наблюдения за процедурой открытия участков, процессом голосования, подсчетом голосов и установлением результатов голосования», но от этого их выводы не станут менее авторитетными для «цивилизованное Европы».

Чтение этих выводов оставляет очень забавное ощущение: на самом верху (на уровне Центральной избирательной комиссии) и на самом «дне» (на избирательных участках) «процесс происходил в целом спокойно и прозрачно и был хорошо организован, а участки преимущественно придерживались установленных процедур» (Заявление, стр.1). Зато остальные 27 страниц документа — это описание многоуровневого бардака и нарушения демократического регламента, поскольку «выборы проводились в соответствии с положениями законодательной базы, которая была существенно просмотрена», а «внесение существенных изменений накануне выборов, в том числе изменений в избирательную систему, противоречит надлежащей международной практике».

Всего в «Заявлении» зафиксировано 17 проблем выборов и избирательного дня, некоторые из которых настолько откровенны и вопиющи, что позволят, в случае наличия желания и средств, поставить под вопрос результаты выборов в любом европейском суде. Например:

отмена выборов в 18 территориальных общинах, подконтрольных правительству Украины. Нормативно-правовой базе для принятия решений о невозможности проведения выборов на этих территориях не хватало прозрачных критериев, и она не обеспечивала достаточных гарантий для реализации избирательных прав, что повлияло на доверие общественности;

злоупотребления государственными ресурсами и служебными полномочиями со стороны областных и городских государственных администраций;

проведенный во время дня голосования опрос, инициированный президентом Украины Зеленским, частично создавал неправомерное политическое преимущество для участников избирательного процесса от партии власти;

политически мотивированные отказы в регистрации кандидатов, что противоречит рекомендациям ОБСЕ и международным стандартам;

связь с политическими партиями и кандидатами подавляющего большинства зарегистрированных национальных организаций, что противоречит принципам непартийного наблюдения за выборами национальными наблюдателями.

Ну, и совершенно очаровательный троллинг украинских СМИ: «Национальные частные и региональные каналы посвятили большинство положительного освещения тем политическим силам, которые связаны или непосредственно принадлежат владельцам телеканалов» (Заявление, стр. 21). И это не «дежурное заявление», а откровенное, хотя и латентное обвинение — с фамилиями и цифрами: «Кроме освещения президента, правительства и органов местного самоуправления, в прайм-тайм политическое освещение осуществляли: канал «1 + 1» — в основном положительно освещал партию «За будущее», связанную с Игорем Коломойским (17% новостных программ, в то время как освещение других партий составляло от 1 до 7%), канал NewsOne — партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», связанную с Виктором Медведчуком (49%), канал «Украина 24» выделил 12% партии «Слуга народа» и 11% — Радикальной партии Олега Ляшко, которую поддерживает Ринат Ахметов, и только от 1 до 4% уделил освещению других партий; телеканал «Прямой» отдал подавляющее количество эфирного времени партии «Европейская солидарность», лидером которой является Петр Порошенко (57%)».

Если оценивать «Заявление» миссии БДИПЧ в целом, то оно смотрится не как анамнез (описание болезни), а как диагноз (заключение о сущности болезни и состоянии больного), поскольку фиксирует не единичные случаи, а комплексную систему нарушений сути электорального процесс в одной отдельно взятой стране. Что вызывает обоснованные сомнения в будущем носителя этого диагноза. Во всяком случае в условиях современных постулатов парламентской демократии.