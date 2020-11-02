Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен произвести массовые кадровые перестановки в Белом доме в случае победы на выборах, сообщает газета Politico со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, под угрозой увольнения находятся глава минздрава США Алекс Азар, директор Центра по контролю и профилактике заболеваний Роберт Редфилд, министр обороны Марк Эспер и директор ЦРУ Джина Хаспел. При этом, утверждают источники, госсекретарь Майк Помпео, глава американского минфина Стивен Мнучин и генпрокурор Уильям Барр сохранят свои должности.

В самом Белом доме пока отказались комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп пообещал устроить торжественный прием в Белом доме в случае переизбрания на второй срок. Ожидается, что в случае его победы в Белый дом позовут около 400 гостей.

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