Чебоксары, , 07:06 — REGNUM В Чувашии на выборах главы республики больше всего средств на избирательную кампанию потратил ставший главой республики Олег Николаев — более 29,6 млн рублей. При этом крупную сумму, 11,5 млн рублей, он возвратил жертвователям, так как средства поступили с нарушениями. Что касается других зарегистрированных кандидатов, то они потратили на избирательную кампанию от 143 тыс. рублей до 4,1 млн рублей. Примечательно, что больше всех собственных средств на проведение выборов вложил Николай Степанов — 850 тыс. рублей, другие кандидаты — не более 143 тыс. рублей, а кто-то — ни рубля. Три незарегистрированных кандидата представили нулевые отчёты, двое других потратили 3,2 тыс. рублей и 200 рублей. Соответствующие финансовые отчёты опубликованы на портале ГАС «Выборы», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Самый большой избирательный фонд был у самовыдвиженца Олега Николаева, в который поступило 41 174 900 рублей, в том числе его собственные средства составили 50 тыс. рублей. В виде добровольных пожертвований от юридических лиц перечислено 37 600 000 рублей, от граждан — 3 524 900 рублей. От родной для него «Справедливой России» не получено ни копейки. С нарушением перечислено 11,5 млн рублей, поэтому они возвращены жертвователям.

На предвыборную кампанию Олег Николаев потратил 29 674 900 рублей. Из них половина средств (почти 14 млн рублей) направлена «На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании», свыше 8,7 млн рублей ушло на выпуск печатной продукции, более 3,5 млн рублей — на оплату услуг по договорам, в 3 млн рублей обошлись на информационные и консультационные услуги.

Кандидат от ЛДПР Константин Степанов в свой избирательный фонд не вложил ни копейки собственных средств. Он получил финансовую поддержку только от партии, израсходовав 4 119 371 рублей партийных средств. Согласно отчёту, 3,8 млн рублей потрачено на выпуск и распространение печатных материалов, 280,5 тыс. рублей — на предвыборную агитацию через СМИ.

В избирательный фонд Александра Андреева (КПРФ) поступило 2,28 млн рублей, в том числе 1,8 млн рублей перечислила выдвинувшая его партия, 30 тыс. рублей внёс сам кандидат, добровольные пожертвования от юридических и физических лиц составили соответственно 110 тыс. и 300 тыс. рублей. 40 тыс. рублей было возвращено, так как поступили с нарушением установленного порядка.

Кандидат от КПРФ израсходовал 2,24 млн рублей. Более половины, 1,4 млн рублей, потрачено на выпуск и изготовление печатных материалов, 580 тыс. рублей ушло на оплату услуг по договорам.

Руководителю регионального отделения «Российской партии пенсионеров за справедливость» Николаю Степанову избирательная кампания обошлась, согласно отчёту, в 1,96 млн рублей. 850 тыс. рублей вложил сам кандидат, 760 тыс. рублей поступило от партии, остальные 350 тыс. рублей составили добровольные пожертвования физлиц.

Самый скромный предвыборный бюджет — у члена партии «Патриоты России» Сергея Матвеева: он потратил 143,5 тыс. рублей собственных средств, в том числе 55,5 тыс. рублей ушло на выпуск печатной продукции, 58 тыс. рублей — на оплату услуг по договорам.

Что касается незарегистрированных кандидатов, то Николай Коклейкин израсходовал 3,2 тыс. рублей на организацию сбора подписей избирателей, Юрий Шакеев потратил 200 рублей на сбор подписей. Нулевые финансовые отчёты представили Роман Васильев, Андрей Ильдеменов, Максим Чепель.

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Как сообщало ИА REGNUM, всего в голосовании на выборах главы Чувашии приняли участие 511 106 человек, явка составила 55,47%. По итогам голосования Олег Николаев, который баллотировался как самовыдвиженец и на тот момент являлся врио главы Чувашии, набрал 386 436 голосов, или 75,63% от числа проголосовавших. На выборах его поддержали не только родная для него «Справедливая Россия», но и «Единая Россия». За Александра Андреева отдано 52 580 голосов (10,29%), у Константина Степанова— 28 180 жителей (5,51%), за Николая Степанова насчитали 18 039 голосов (3,53%), Сергея Матвеева поддержали 10 870 жителей (2,13%).