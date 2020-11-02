Филадельфия, США, , 06:55 — REGNUM Поражение действующего президента США Дональда Трампа на президентских выборах назвал важным условием для преодоления вспышки коронавируса в стране кандидат на пост главы государства от демократов Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания, трансляция велась на сайте Байдена.

Джозеф Байден «Истина состоит в том, что, чтобы победить вирус, сначала нужно нанести поражение Трампу. Он сам является вирусом», — пояснил Байден.

Также политик назвал «позором» предположение Трампа о том, что медики в США искусственно завышают данные по заболеваемости COVID-19 в стране ради получения личной выгоды.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус: вторая волна накрывает мир — трансляция»

Стоит отметить, что основной соперник Трампа по президентской гонке постоянно критикует его за промедление при введении ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса в США и за неспособность преодолеть пандемию.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обещании президента США Трампа начать массовое распределение вакцины против коронавируса нового типа в США уже через несколько недель.

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