Москва, 2 ноября 2020, 06:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сдерживает по-настоящему пророссийские силы в стране, поэтому Россия должна занять более принципиальную позицию по Белоруссии, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»
По его словам, складывается ситуация палки о двух концах, когда, с одной стороны, Россия опасается главного противника Лукашенко — Тихановскую, одобренную Западом, а с другой стороны, Россия продолжает ассоциировать себя с Лукашенко, не имея возможности строить отношения с реально пророссийскими силами.
Шахназаров отметил, что выход из ситуации в Белоруссии только один — Лукашенко должен отпустить всех политических заключенных, которые были арестованы по надуманных причинам, а также двинуться в сторону политических конституционных реформ.