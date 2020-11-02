Москва, , 06:42 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сдерживает по-настоящему пророссийские силы в стране, поэтому Россия должна занять более принципиальную позицию по Белоруссии, заявил кинорежиссер Карен Шахназаров в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1»

«Вот это мы и наблюдаем, и я про это говорил, чем и Владимир Вольфович, и я, видимо, навлекли некое негодование части патриотической общественности, которое говорило, что кроме Лукашенко мы потеряем Белоруссию. Вот у меня ощущение, что мы ее потеряем, потому что вся политика Лукашенко направлена на то, чтобы удержать ситуацию как она есть. Он не дает никакой возможности политическому процессу, соответственно, он не дает никакой возможности появиться пророссийским силам, которые есть в Белоруссии», — заявил Шахназаров.

По его словам, складывается ситуация палки о двух концах, когда, с одной стороны, Россия опасается главного противника Лукашенко — Тихановскую, одобренную Западом, а с другой стороны, Россия продолжает ассоциировать себя с Лукашенко, не имея возможности строить отношения с реально пророссийскими силами.

Шахназаров отметил, что выход из ситуации в Белоруссии только один — Лукашенко должен отпустить всех политических заключенных, которые были арестованы по надуманных причинам, а также двинуться в сторону политических конституционных реформ.