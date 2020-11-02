Петропавловск-Камчатский, , 06:24 — REGNUM «Единая Россия» составила список депутатов Госдумы РФ, которые не имеют шансов быть переизбранными в 2021 году. В число тех, кого, скорее всего, не допустят на выборы, попал депутат от Камчатки Константин Слыщенко.

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Об этом «Ведомостям» сообщил источник в руководстве партии, и это подтвердили замруководителя центрального исполкома «Единой России» Дмитрий Миненко и координатор экспертного совета партии Константин Костин. Всего в партии насчитали 75 депутатов, избранных в 2016 году по одномандатным округам, которые имеют низкие шансы на победу на предстоящих в 2021 году выборах.

Источники рассказали, что Слыщенко не смог установить контакт с жителями своего избирательного округа. Сам депутат, попавший в «красный» список, заявил, что собирается участвовать в праймериз, а также рассказал, что проводит много времени на своём избирательном участке — за время, как он избран депутатом Госдумы, он провёл в регионе 333 дня, работая со своими избирателями.

В ноябре 2012 года Слыщенко был избран главой Петропавловск-Камчатского городского округа. В 2016 году на выборах депутатов Государственной думы по одномандатному избирательному округу Константин Слыщенко победил, набрав 35 322 голоса избирателей. За его конкурента Валерия Калашникова, который по итогам голосования оказался на втором месте, проголосовали 19 929 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральный бюджет на 2020−2022 гг. предполагает выделение более 15 млрд рублей на выборы депутатов Госдумы VIII созыва.