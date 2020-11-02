Кишинёв, , 06:03 — REGNUM Более 99% протоколов с избирательных участков были обработаны после голосования избирателей на выборах президента страны в Молдавии. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Общее число обработанных протоколов составило 99,11%. По предварительным результатам голосования лидирует экс-премьер Молдавии, глава оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду. Она набрала 35,61% голосов избирателей.

На втором месте по результатам голосования оказался действующий президент Молдавии Игорь Додон, он набрал 33,01% голосов. Тройку лидеров замкнул лидер «Нашей партии», мэр города Бельцы Ренато Усатый, набравший 16,98% голосов.

Кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванов набрала 6,57% голосов, председатель партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе получил 3,25% голосов, за кандидата от партии Национального единства Октавиана Цыку — отдали свои голоса 2,01% избирателей, кандидат от Либерально-демократической партии Тудор Делиу получил 1,38% голосов, глава Либеральной партии Дорин Киртоакэ — 1,19%.

На настоящее время обработаны все протоколы с участков внутри страны, ЦИК ждёт результаты голосования избирателей из США и Канады. Кто станет победителем на президентских выборах, будет определено во втором туре голосования, который состоится 15 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что лидер оппозиционной партии Майя Санду обошла на президентских выборах действующего президента Молдавии Додона.

Читайте ранее в этом сюжете: Санду обошла Додона на президентских выборах в Молдавии