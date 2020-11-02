Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Достаточных умений и ресурсов, способных оказать влияние на окончательный исход всеобщих выборов в США, нет ни у одного государства в мире. Такое заявление сделал 1 ноября глава агентства по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кристофер Кребс в эфире телеканала Fox News.

Кребс заверил, что на сегодняшний день в подконтрольном ему ведомстве не видят ни одной зарубежной державы, способной изменить даже один голос избирателя в США. Кребс рекомендовал «не слишком остро реагировать» на возможное падение сайта из-за чрезмерной нагрузки, либо попытки злоумышленников атаковать его.

По словам Кребса, агентство отслеживает до 95% голосов, уже отданных избирателями на всеобщих выборах в текущем году. Это позволит избирательным комиссиям точно подсчитать все бюллетени. Также Кребс уточнил, что агентство по кибербезопасности и инфраструктуре МВБ совместно с другими ведомствами может нейтрализовать любую угрозу в киберпространстве за 27 часов. Такой прогресс был достигнут за последние четыре года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США о кибератаке хакеров, осуществлённой из Ирана.

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