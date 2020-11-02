Кишинёв, , 03:27 — REGNUM Экс-премьер Молдавии и лидер оппозиционной проевропейской Партии действия и солидарности Майя Санду обошла действующего президента страны Игоря Додона на президентских выборах. Это следует из данных, опубликованных 2 ноября Центральной избирательной комиссией (ЦИК) после обработки 98,27% протоколов.

Согласно данным ЦИК, Санду набрала 34,62% голосов, у Додона 33,91% голосов. Тройку лидеров замыкает лидер «Нашей партии» и мэр города Бельцы Ренато Усатый, он набрал 16,9% голосов. ЦИК ожидает результаты голосования с избирательных участков в США и Канаде.

По предварительным данным ЦИК, лидером голосования на избирательных участках за пределами Молдавии Санду набрала 61,5% голосов. Действующий президент страны Додон стал третьим по результатам голосования за рубежом, уступив второе место Усатому.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для избрания президента в Молдавии понадобится второй тур голосования. Такое заявление сделал действующий глава государства Додон.

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