Хайкоу, Китай, , 03:19 — REGNUM Высокопоставленный чиновник из провинции Хайнань на юге Китая Тун Даочи попал под следствие в связи с серьезными нарушениями партийной дисциплины, сообщает 1 ноября агентство Синьхуа.

Тун является членом Постоянного комитета Хайнаньского провинциального комитета Компартии Китая, а также секретарем муниципального комитета КПК по городу Санья. Против него инициировано следствием Центральной комиссией КПК по проверке дисциплины ни Национальной надзорной комиссией.

Подробности дела против Туна пока неизвестны. Как правило, это означает подозрение в коррупции и серьезных должностных преступлениях. Как правило всегда после начала подобного следствия в Китае, подозреваемый лишается своего статуса.