Бейрут, , 03:13 — REGNUM Истребители Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана на юге страны, сообщает агентство Al-Watania.

По его данным, израильская авиация имитировала атаку на низкой высоте по городу Набатия и региону Иклим-ат-Туфах. Также истребители военно-воздушных сил Израиля были обнаружены у приграничных районов. Кроме того, морскую границу Ливана нарушили и катера израильских военно-морских сил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о новом этапе переговоров между Ливаном и Израилем по демаркации морской границы. Они должны состояться 11 ноября. По итогам предыдущих трех раундов государствам не удалось решить вопрос о морских границах.

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