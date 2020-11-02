Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Обещание провести массовое распределение вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 дал президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление американский лидер сделал 1 ноября в ходе выступления перед сторонниками в штате Айова. Трансляция выступления президента США велась по всем новостным каналам страны.

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«Мы быстро искореним этот вирус, уничтожим эту заразу из Китая», — заявил глава Белого дома.

Трамп пояснил, что массовое распределение вакцины от коронавирусной инфекции начнётся в США уже через несколько недель. При этом американский лидер уже неоднократно заявлял, что о готовности вакцины от коронавируса американского производства будет объявлено в течение нескольких недель.

В свою очередь директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи уточнил, что первая партия вакцины от коронавируса производства США станет доступна только к концу 2020 года, а для широких масс населения она будет доступна в первом квартале 2021 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам действующего президента США Трампа, при приходе к власти его оппонента Джозефа Байдена вакцину от коронавируса пришлось бы ждать «четыре года».

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