Кабул, , 00:32 — REGNUM Трое афганских пограничников погибли в результате двух атак террористов в провинции Кундуз на севере Афганистана, сообщает Синьхуа со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, террористы из движения «Талибан» подорвали военный автомобиль в районе Хан-Абад. В результате взрыва погибли трое военнослужащих, еще двое получили ранения. Также минометному обстрелу подверглась администрация губернатора провинции Кундуз. В результате атаки получили ранения пятеро сотрудников афганской полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября группа вооруженных боевиков напала на здание полиции в провинции Хост на востоке Афганистана. В результате атаки пострадали несколько полицейских, однако их точное число не сообщалось.

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