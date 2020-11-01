Кишинёв, , 23:59 — REGNUM Для избрания президента в Молдавии понадобится второй тур. Об этом 1 ноября заявил действующий глава государства Игорь Додон корреспонденту ТАСС.

По его словам, «для определения победителя (в Молдавии) понадобится второй тур», так как для победы в первом туре кандидату в президенты необходимо набрать 50% плюс один голос.

В случае если ни один из кандидатов, согласно законодательству Молдавии, не набирает нужного числа голосов, второй тур может пройти 15 ноября.

Как передавало ИА REGNUM, 1 ноября в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) государства сообщили, что действующий глава Молдавии Игорь Додон лидирует на президентских выборах страны после обработки 39% избирательных бюллетеней. По предварительным данным, политик получает 34,3% голосов избирателей.